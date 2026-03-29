Какво разказват касовите ни бележки

Повечето от нас правят едно и също: взимаме касовата бележка от касиера, смачкваме я на топка и я запращаме в джоба или в дъното на чантата. Понякога тя остава там седмици, забравена като стар спомен. Но ако съберете хиляди такива хартийки за една година, те спират да бъдат просто „сметка“ и започват да разказват истории. Истории за това какво всъщност обичаме, когато никой не ни гледа, и към кои вкусове се връщаме, когато търсим сигурност.

Данните от продажбите на млечните продукти на „Димитър Маджаров“ за 2025 г. са точно такъв „детектор на истината“. И ако съдим по избора на хората, които посягат към тази марка, българинът има устойчиви навици. Той не само консумира млечни продукти, а има изградени ритуали.

Ренесансът на прясното мляко

Оказва се, че най-големият фурор идва от нещо на пръв поглед обикновено – прясното мляко. Продажбите на това с масленост 3.6% в една от големите международни вериги са скочили с над 100%. Защо ли? Може би защото клиентите на Маджаров преоткриха вкуса на истинското мляко, минало през класическа пастьоризация, без излишни „подобрители“, протеини или консерванти. Просто 100% българско мляко, първа категория. Точка.

Киселото мляко: въпрос на национална чест

При киселото мляко случайности няма. Най-търсеният продукт на марката е киселото мляко по ЗНП (Защитено наименование за произход) с 3.6% масленост. ЗНП е онази сложна абревиатура, която всъщност гарантира нещо много просто: пасищата са наши, кравите са наши и закваската е „онази“, автентичната, с Lactobacillus bulgaricus. В една от немските вериги у нас ръстът на този конкретен продукт е цели 250% в обем – явно вкусът на традицията и 100-те процента свежа българска суровина са по-силни от всяка реклама.

Сиренето и кашкавалът: Класика, която не излиза от мода

Ако касовите бележки бяха хит парад, кравето сирене по ЗНП на „Димитър Маджаров“ щеше да е вечният №1. Рецептата е „скучна“ в най-добрия смисъл на думата: само мляко, сол, мая и българска закваска. Нищо повече, нищо по-малко.

При кашкавала властва БДС стандартът. Знаете ли, че за един килограм от този кашкавал от краве мляко компанията използва между 10 и 11 литра свежо българско мляко? Явно клиентите го усещат, защото кашкавалът е с най-голям ръст сред млечните категории при регионалните партньори, а „Витоша“ бележи 43% скок в специализираните вериги на едро.

Новото „нормално“ в кошницата

Сред традиционните вкусове се промъква и един модерен навик – интересът към безлактозните продукти. Серията Lacto Free на Маджаров вече включва не само кисело и прясно мляко, но и сирене и кашкавал. При тях лактозата е сведена до минимум, а в една от водещите вериги тези продукти отбелязват над 70% ръст.

Оказва се, че можеш да разградиш лактозата (до под 0.01%), като едновременно запазиш истинския млечен вкус и полезните свойства на млякото.

Тихият фаворит

Докато всички говорят за големите категории, изварата на марката тихичко печели сърца. Със своите 11.1 г белтъчини, тя се превърна задължителна за хората, които спортуват, търсят по-лека алтернатива за трапезата си или се борят с калориите. Но не и с вкусовите си рецептори.

Дигиталната мандра

Вече дори не ни трябва да ходим до магазина. Онлайн продажбите на млечни продукти на „Маджаров“ са скочили с 44% в обем само в един канал спрямо предходната година. Пазаруваме от дивана, но избираме същото, което навярно биха избрали лелите или бабите ни, ако имаха смартфони.

Изводът?

Касовите бележки не лъжат.

Когато избираме за семействата си, избираме онези продукти от мандрата в гр. Стамболийски, които се правят по непроменена рецепта повече от 20 години. Вкусът няма нужда от промяна, когато е истински.

В края на деня е важна не хартийката от касовия апарат, а доверието, което остава след първата хапка.

„Димитър Маджаров" е сред първите български производители с европейски сертификат ЗНП за българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко. Произведени в гр. Стамболийски, от 100% българско сурово мляко, по непроменена рецепта от повече от 20 години. Компанията е първият производител с цяла серия продукти за хора с лактозна непоносимост, Lacto Free.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com