Христос воскресе! Здраве, мир и благоденствие

Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ,

и сущым во гробех

живот даровав!

Празник на празниците! Чудо на чудесата! Светлина на светлините! Радост, която изпълва сърцата на християните с неизказан възторг, защото Христос възкръсна! Празнува целият свят, видим и невидим, „от смерти бо к жизни, и от земли к небеси" ни приведе Господ! С чисти сърца срещаме Христа, победно блестящ в светлина, ясно чуваме гласа Му: „Радвайте се!" (Мат.28:9).

„Стандарт” Ви пожелава здраве, мир и благоденствие! И сили, за да се справим заедно като общество с изпитанията, пред които сме изправени!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com