Всичко за Христос Воскресе

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Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! С тези думи се поздравяват православните християни, които посрещат празника Възкресение Христово. Десетки хиляди миряни изпълниха х...

11 април | 23:00
0 коментара
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Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! С тези думи се поздравяват православните християни, които посрещат празника Възкресение Христово. Десетки хиляди миряни изпълниха хр...

19 април | 23:00
0 коментара
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