Гръцки сняг и опасно явление! Времето прави рязък завой

Времето прави рязък завой. Идват гръцки сняг и едно опасно явление - заледяване. Прогнозата направи в ефира на Нова тв топ климатологът Симеон Матев.

Почват тази нощ снеговалежи в Западна България и Родопската област. Ще вали така нареченият гръцки сняг, който е мокър и интензивен. В Южна България голяма част ще са от сняг. Който пътува към Родопите, да бъде готов за обилен снеговалеж. Утре студеният въздух ще отмине, но ще има поледици в Южна България и части от Северна, каза Матев и прогнозира, че в следващите дни предстои затопляне.

Вече около две седмици над Балканите и над по-голямата част от континента властва истинска зима. Истинска, такава каквато я помним и ние, каквато я помнят и нашите баби и дядовци, и разправят колко студено е било. Колкото и да е студено обаче, от началото на месеца до момента средно за страната аномалията е близка до нормалната температура за януари, която трябва да имаме, обясни още Симмеон Матев.

Този студ, който понесохме като цяло в страната, успя да направи аномалията да бъде нормална. Въпреки това толкова студен януари не сме имали от 2017 година. Тогава в шест поредни дни в София температурата не мина минус 10. Минималните температури пък стигнаха до минус 18-20. Затова януари през 2017-а беше с аномалия повече от минус три градуса. Сега предстои затопляне след 3-4 дена, но пък и това, ако го сравним с миналите януари, този януари ще бъде доста приличен по отношение на зимни условия, допълни Матев.

