Гигантско виенско колело в Княжевската градина

От 3 април 2026 г. сърцето на столицата – Княжеска градина – ще се превърне в дом на най-новото и вълнуващо събитие в града: SunFest Sofia.

Акцентът на фестивала е внушителното виенско колело, което със своите 40 метра височина се превръща в най-високото съоръжение от този тип в страната.

Емблематичната атракция ще предложи на жителите и гостите на града уникална 360-градусова панорама към Витоша и светлините на София. Съоръжението има 24 кабинки, като всяка от тях събира по 6 души.

Преживяването ще бъде с продължителност около 10 минути и ще включва няколко плавни обиколки, за да могат хората да се насладят максимално на панорамните гледки към фестивала и столицата. Виенското колело ще бъде достъпно за посетители през делничните дни от 11:00 до 22:00 ч., а през уикендите - от 10:00 до 22:00 ч.

И това е само началото – SunFest Sofia обещава да бъде мащабен празник на забавленията и вкусови изкушения под открито небе.

Паркът ще посрещне посетителите с разнообразие от съоръжения за малки и големи:

• Race O Rama състезателни коли – за любителите на скоростта и адреналина

• Decker Carousel – приказна въртележка с класически европейски дух

• Photobooth – фотобудка за запечатване на незабравими моменти

• Още много изненади

Освен атракциите, SunFest Sofia ще изненада и с богата кулинарна селекция. Специалните фестивални къщички ще предлагат

• Сладки изкушения - традиционно джелато, тайландски сладолед, пухкави козуначени коминчета и фини сладкиши

• Класически Street food предложения - ароматни вурстчета, хрупкави брецели, крокети и мини бургери за децата

• Напитки и деликатеси - авторски коктейли, яйчен ликьор и гурме пуканки

"Със SunFest Sofia искаме да създадем нова традиция в градската среда. Съчетахме мащаба на най-високото виенско колело с качествена храна и забавления, за да подарим на София едно различно и вълнуващо място за срещи," споделят организаторите.

Официалният старт на SunFest Sofia е на 3 април 2026 г., като се очаква събитието да привлече посетители от цялата страна.

