ЕС взе важни решения за полетите, засягат всички пътници

Европейският парламент прие на второ четене промени в правилата за летене. Те предвиждат да летим с повече багаж, ще се промени и механизма за компенсация при закъснял полет. Няма да плащаме и за да седим до детето си.

Един от големите проблеми за всеки пътник е, когато куфарът стърчи над ограничението. Като му махнем колелата, може да си спестим между 60 и 70 евро.

При нискотарифните компании, при които имаме право на раница или малък куфар, глобите за превишени размери са всекидневни.

Европейският парламент обсъжда текстове, които да прекратят това, но и още.

„Ако утре самолетът закъснее с повече от три часа, авиокомпанията трябва да ти вземе нов билет, да ти намери хотели, вечеря и такси. Никой няма право да ти иска пари, за да седнеш до детето ти. Ако летиш с един куфар, цената на билета включва и него. Никой не може да ти каже куфарът ти излиза 2 см“, казва българският евродепутат Андрей Новаков.

15% от всички сигнали за 2025 г. у нас са били за проблем при летенето, 14% за закъснели полети и резервации и само 1% за проблеми с багажа, показва равносметката на Европейския потребителски център, пише bTV.

Предстоят преговори с министрите на транспорта в Евросъюза, а след това финалните текстове ще бъдат приложени на летищата в Общността.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com