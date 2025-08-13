Екшън в небето! Изтребители до самолет от София до Лондон

Инфарктна ситуация в небето - изтребители се появиха до самолет от София до Лондон, за да го ескортират

Ситуацията бе с полет FR-9962 на Buzz (Boeing 737-800, регистрация SP-RNH), изпълняващ маршрута София - Лондон Станстед на 11 август вечерта за авиокомпанията Ryanair, пише The Aviation Herald.

Самолетът се намирал на височина около 11 хиляди метра над Австрия и се е готвел да навлезе във въздушното пространство на Чехия.

Отказано разрешение за влизане в Чехия

В този момент на екипажа било отказано разрешение за влизане в чешкото въздушно пространство. Вследствие на това самолетът завил наляво, за да остане във въздушното пространство на Австрия и да заобиколи Чехия.

Два изтребителя за ескорт

Докато преминавал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя Eurofighter, които го придружавали до навлизането му в въздушното пространство на Нидерландия, информира The Aviation Herald, цитиран от "Нюз бг".

След това полетът продължил нормално до летище Лондон Станстед, където е кацнал безопасно около два часа по-късно, след като е избегнал чешкото въздушно пространство.

Заплаха за атака

Според информация, получена от The Aviation Herald, е станало известно за план за атака срещу този полет, което е довело до решението на Чехия да откаже достъп в своето въздушно пространство и до включването на изтребителите Eurofighter за охрана над Германия. Въпреки придружаването от военни самолети, те не са установили нищо необичайно.

Самолетът прекарал нощта на летището в Станстед и на следващата сутрин възобновил нормалните си полети.

Това е рядък инцидент, при който заплаха над конкретен граждански полет води до затваряне на въздушно пространство и военен ескорт , но в крайна сметка кацането е преминало безпроблемно и пътниците са били в безопасност.

