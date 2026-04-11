Дъжд, сняг и гръмотевици на Велика събота

На Велика събота над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°, според bTV.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 12 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 57 мин. и залязва в 13 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

„Събота вечерта бъдете добре облечени. Температурите точно в полунощ няма да бъдат повече от 3 градуса. На места може да достигнат 4-5 градуса. Ще има и лек ветрец“, предупреди в петък климатологът проф. Георги Рачев.

„Тези простотии с дъждове, снегове лека полека се размиха в най-близките прогнози. Очаква се евентуално на отделни места да прекапе. Успеваемостта обаче е 30-40%, което е нищо. За всеки случай – едно малко сгъваемо чадърче“, каза Рачев.

