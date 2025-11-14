Дарт Вейдър потегли. Вижте първия чисто нов влак у нас /СНИМКИ/

Тестват по български релси първия изцяло нов влак на БДЖ за последните 20 години. Произведената от френската "Алстом" композиция беше заснета на гарата в Плевен от фоторепортер на агенция "Булфото".

Черният влак е наричан в социалните мрежи "Дарт Вейдър" заради специфичния дизайн на предницата на локомотива.

Той пристигна преди месец и оттогава му се правят изпитания при различни условия.

Договорът между министерството на транспорта и консорциума "Булему", в който участва френската компания, беше подписан на 25 април тази година след одобрение от правителството. Той е за 35 влака на стойност над 1 млрд. лв.

12 от влаковете ще бъдат финансирани от плана за възстановяване с 363 млн. лева, а 23 влака за 696 млн. лева ще бъдат включени в Социалния план за климата на България.

Мотрисите ще са с 6 вагона и 351 места - 51 места в първа класа и 300 във втора.

Срокът за изработването им е август 2026 г.

