Дарт Вейдър потегли. Вижте първия чисто нов влак у нас /СНИМКИ/
Той пристигна преди месец, правят му изпитания при различни условия
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Той пристигна преди месец, правят му изпитания при различни условия
На аукциона са представени още камшикът, коланът и кобурът на Индиана Джоунс, костюм на Батман и други
Площта и е 650 квадратни метра
Дарт Вейдър от "Междузвездни войни" води класацията
За претендента се посочва още, че той е собственик на фирмата "Тъмната страна на силата"
Костюмът е от 17 части и включва черната маска на злодея, ботуши, чифт пелерини и шнур
Непоказвани досега скици с героите от сагата провокират фенски страсти
Фелисити Джоунс е звездата от новия филм за Междузвездни войни
След месеци на догадки завръщането на Дарт Вейдър вече е факт, както се вижда от новия трейлър на "Rogue One: История от Междузвездни войни". Видеото,...
Джейк Лойд, който изигра ролята на младия Анакин Скайуокър в "Междузвездни войни: Невидима заплаха" от 1999 година, е диагностициран с шизофрения. Той...
Сняга падна в полски град и преобрази паметник. Жители на Вейхерово публикуваха негови снимки и споделиха, че монументът на Якуб Вейхер вече прилича н...
Световната истерия по предстоящия седми епизод на "Междузвездни войни" взе първи жертви. Паметникът на Ленин в Одеса осъмна с шлема на Дарт Вейдър за...
Мъж облечен в костюм на най-популярния злодей Дарт Вейдър обра банка в Северна Каролина, информират американските медии. Престъпникът, нереализиран С...
Киев. В деня на предсрочните парламентарни избори украинският президент Петро Порошенко пристигна вчера на изненадваща и необявена визита в град Крама...
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Киев. Украинските власти са отхвърлили иска на човек, който нарича себе си Дарт Вейдър, да участва в предстоящите президентски избори, предадоха свет...