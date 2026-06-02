Близка на Любен Дилов емоционално: Очаквахме да се засечем в НС

Депутатът от "Прогресивна България" Нихал Юзерган коментира смъртта на писателя Любен Дилов, с когото, по думите ѝ, са били близки приятели още от студентските си години.

„Не мога да говоря още за Любо в минало време, защото ние бяхме близки приятели, освен състуденти. Той беше един наистина изключителен човек, който ще ни липсва“, заяви Юзерган в ефира на "Лице в лице" по bTV.

Тя припомни, че е очаквала да се срещне с него в 52-рото Народно събрание.

„Очаквахме да се засечем освен в студентската скамейка през далечната 85-а година, сега в Народното събрание, но явно съдбата е отредила нещо друго за него“, каза тя.

По думите ѝ Любен Дилов е бил „изключително емоционален човек“, който никога не е губил чувството си за хумор.

„Понякога до степен сарказъм, даже към себе си беше безмилостен понякога. Може би зад тази фасада се е крил един много романтичен и фин човек“, допълни депутатът.

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