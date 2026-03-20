Бербатов движи с патлак из София

Съветникът на служебния премиер по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов се движи с пистолет из улиците на София, съобщава "Блиц" и публикува видео на читател.

"От изпратеното ни видео се вижда, че джипът на бившият кандидат за президент на БФС е паркиран неправилно на ул. Велико Търново 27 близо до фондацията на Бербатов, а вътре в него има пистолет.

Най-вероятно заснетото огнестрелно оръжие е законно регистрирано, но е напълно несериозно човек с репутацията на Димитър Бербатов да го излага така видимо на показ", се казва в публикацията.

През 2023 г. легендата разкри, че стрелял с газов пистолет в колата си и за малко не се задушил. Инцидентът станал, докато играел в германския Байер Леверкузен.

