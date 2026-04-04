Българи, живеещи в чужбина, масово купуват жилища у нас

Българи, живеещи в чужбина, все по-често влагат спестяванията си в имоти у нас. Брокери отчитат около 20% ръст в търсенето от началото на годината. Част от купувачите търсят инвестиция, други – сигурност и дом, към които да се върнат.

Анета Романова е сред хората, които взимат решението да закупят жилище. След 8 години живот в Канада, тя и семейството ѝ отново избират България, съобщава bTV.

„Върнахме се и тогава направихме тази покупка, като ние междувременно имахме жилище, в което да живеем. В което още живеем. И не направихме това, което много българи правят, когато заминават за чужбина. Може би, защото винаги сме били с идеята, че ще се върнем“, казва Анета Романова.

Жилището е купено със средства, спестявани през годините.

Животът в България има много предимства.

„Всички магазини са наблизо. В Канада може да ти се наложи да пътуваш час, час и половина, за да стигнеш до мястото, което ти трябва. И планината тук винаги ни е наблизо, което е много хубаво. Има къде да се зареди човек“, споделя жената. А разходите са значително по-високи.

Именно високите разходи в чужбина са сред причините все повече българи да се връщат у нас. Брокери отчитат ръст в интереса.

„По-малката група от хора, които искат да инвестират. Инвестират средствата си с идеята да не живеят тук, а с цел да получават инвестиция“, обясни Георги Пейчев – брокер.

При по-голяма част от запитванията – стават сделки.

„Запитвания в абсолютна стойност се равняват на 30-40 до 50 от началото на годината. Между 10 и 15 души стигат до закупуване на апартамент“, казва Пейчев.

Най-търсени са апартаментите ново строителство с разрешение за ползване или готов и обзаведен апартамент.

„Не толкова предпочитани са стари панелни строителства или тези жилища, които буквално са за изриване“, добави брокерът.

А от началото на годината има спад от 17% на реализираните сделки – спрямо същия период през изминалата година.

„В момента на пазара са хора, които имат реална нужда да закупят жилище. На пазара са хората, които имат спестени средства и макар да финансират голяма част от сделките, остават само тези със спестявания“, заяви Пейчев.

Ситуацията на пазара обаче е различна спрямо различните участници в него. И докато брокерите отчитат спад, то кредитните консултанти, които съветват купувачите какво и как биха финансирали банките - не отчитат по-малко сделки за имоти. „По-скоро отчитаме спад на самите запитвания, но реализираните сделки – в момента всяко второ запитване приключва с реализирана сделка. Очакваме в следващите седмици и месеци да има увеличение, както на търсенето, така и на сключените сделки. Защото първите месеци на годината бяха по-силни за продавачите“, заяви Елена Михайлова - кредитен консултант.

Масово купувачите финансират жилищата си с поне 10% собствени средства, а останалото - чрез кредит. Ако българин, който живее в чужбина или чужденец, изтегли пари от банка за жилище у нас, трябва да бъде готов с по-голямо самоучастие. Пазарът на имоти в момента е стабилен и не се очаква спад. В София средната цена достига от 2000 до 4000 евро на квадрат.

