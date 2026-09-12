Българи, живеещи в чужбина, масово купуват жилища у нас
В София средната цена достига от 2000 до 4000 евро на квадрат.
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В София средната цена достига от 2000 до 4000 евро на квадрат.
Какво коментираха брокерите
Това се посочва в статия, публикувана днес в "Телеграф" и цитирана от Франс прес.
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