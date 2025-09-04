6-годишно дете с комоцио след шамар

Момиченце на 6 години пострада при свада между бащи. То е в болница с комоцио.

Около 22 часа снощи в РУ-Самоков постъпил сигнал, че при възникнал конфликт в с. Злокучене е пострадало дете. На място веднага били изпратени полицейски служители.

Те изяснили, че при възникнал скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата. 6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио.

Извършителят е задържан в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на ОДМВР София.

