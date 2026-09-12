6-годишно дете с комоцио след шамар
Момиченцето е в болница, след като двама бащи се скараха
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Момиченцето е в болница, след като двама бащи се скараха
Физическа саморазправа между четирима мъже
Единият е с комоцио
Боят се случва на метри от общината и полицията в Сандански
Жена с комоцио след пътен инцидент в Бургас. Това съобщи представител на ОДМВР-Бургас пред "Фокус" и уточни, че няма опасност за живота й. Пострадала...
40-годишна жена е настанена в добричката болница със счупено ребро и комоцио, без опасност за живота, след като е била блъсната от автомобил, съобщиха...
Крадец на дърва удари жестоко горски надзирател в гората над Сливен. "Колегата Георги Златев е настанен в болница със счупен нос и комоцио, загубил е...
Изясняват се обстоятелствата около инцидент, при който 2-годишно момиченце е паднало от терасата на дома си. Това съобщиха от ОД на МВР-Силистра.Жилищ...
Зърненият бос Николай Киров беше зверски пребит в центъра на Бургас. Търговецът е нападнат в сряда сутринта на метри от офиса си, на ул. "Цар Асен". П...
Смолян. Челен сблъсък между две коли в Смолян прати 18-годишно момиче в болница с комоцио. Други двама имат наранявания, съобщи smolyan.bgvesti. Инци...
Кметът на Хайредин го забил с шамар в стената, твърди майката, управникът я опровергава
Хасан Хаджихасан призна само за леко побутване
Русе. 8-годишно дете е с комоцио и счупени ребра след удар от автомобил, управляван от 79-годишен мъж в Русе, съобщиха от МВР-Русе. Около 11:00 часа...
Варна. Малкият Стефчо, който полетя от височина 10 метра, от втория етаж на Гранд мол Варна, е на командно дишане, в кома. Лекарите в реанимацията на...
София. Мъж на 28 години от Благоевград е транспортиран до „Пирогов" с комоцио и мозъчен хематон. Той е бил пребит в град Петрич. Инцидентът е станал...