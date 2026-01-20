Взеха ключово решение за учителските заплати

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа анекс към Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. Документът е договорен с министъра на образованието и науката и останалите социални партньори и предвижда 5% увеличение на основните работни заплати на педагогическите специалисти, считано от 1 януари 2026 година. Това съобщи председателят на синдиката д-р Юлиян Петров.

Освен ръста на основните възнаграждения, анексът гарантира и 5% увеличение на редица допълнителни плащания, които са ключови за мотивацията и професионалното развитие на учителите. Сред тях са доплащанията за професионална квалификация и кариерно израстване, класно ръководство и наставничество, работа с деца и ученици със специални образователни потребности, както и за допълнителни и специфични дейности, включително при работа в условия на епидемична обстановка.

Договорен е и 5% ръст на средствата за представително и работно облекло, което е дългогодишно искане на синдикалните организации в образованието.

„Анексът е още една важна стъпка към по-достойно заплащане и признание за труда на работещите в образованието“, коментира д-р Юлиян Петров. По думите му постигнатото споразумение е резултат от последователен социален диалог и натиск за реално подобряване на условията на труд в сектора.

От Синдикат „Образование“ подчертават, че процесът не приключва дотук. След приемането на Закона за държавния бюджет организацията ще стартира нови преговори за допълнително увеличение на работните заплати и на съпътстващите плащания в системата на образованието.

С подписването на анекса синдикатите затвърждават позицията си, че инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето на образованието, а устойчивото повишаване на доходите остава ключов фактор за задържане на кадри и повишаване на качеството на учебния процес.

