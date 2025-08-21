Vivacom стартира Back to School кампания с детски смарт часовник и FUN BOX

С наближаването на новата учебна година Vivacom стартира специална Back to School кампания. При покупка на детския смарт часовник Vivacom Kids Watch, родителите и техните деца ще получат за първия учебен ден в комплект и FUN BOX. Кутията включва висококачествени материали BIC – пастели, моливи, флумастери, книжка за оцветяване, стикери и програма.

С Vivacom Kids Watch децата могат да провеждат двупосочни гласови и видео разговори, както и да използват удобен чат за бърза връзка със семейството. Устройството е водоустойчиво и предлага GPS проследяване в реално време чрез Google Maps, както и SOS бутон за бърза връзка при спешни ситуации. Чрез приложението Kids Watch родителите могат да следят местоположението на детето, да добавят контакти и да задават безопасни зони, в които детето може да се движи.

Устройството използва eSIM технология за постоянна свързаност без нужда от физическа SIM карта и разполага с батерия с издръжливост до 100 часа. Системата за позициониране комбинира LBS, Wi-Fi и GPS за максимална точност за локацията на детето и спокойствие за родителите по всяко време. Смарт часовникът е съобразено изцяло с нуждите на децата и се предлага в два атрактивни цвята – синьо и розово, като приляга чудесно върху детската ръка.

Умният детски часовник на Vivacom се предлага за 30,67 € I 59,98 лв. при сключване на 24-месечен договор по оферта Junior. Офертата е валидна до 30 септември 2025 г. или до изчерпване на количеството.

Повече информация за Back to School кампанията на Vivacom можете да откриете на vivacom.bg.

