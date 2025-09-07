Преди 15 септември! Ето какви са разходите за ученик

Проучване показа колко струва подготовката за училище по света

България: Разходи до 1000 лева за първокласник

В Благоевград, както и в цялата страна, родителите на първокласници се сблъскват със сериозни разходи. Училищата дават дълъг списък с пособия – от тетрадки и моливи до бои, ножичка и несесер, които струват около 120 лева. Раниците варират между 80 и 150 лева, а заедно с помагалата и подвързиите сметката достига близо 400 лева (200 евро). Най-големият разход обаче остават дрехите и обувките, с които общата сума може да надхвърли 500 евро. „Все още не сме пазарували, защото още не са минали родителските срещи“, споделя майка на ученик. Тя допълва, че имат раница от минали години, която ще използват, „защото са скъпи все пак раниците“.

САЩ, Франция и Англия: Различни приоритети

В САЩ, където учебната година започва още в средата на август, повечето училища осигуряват основните помагала като тетрадки и химикалки. Така най-големият разход за първолаците остава ученическата раница. Средната цена за комплект от 20 учебни пособия е около 85 долара (около 85 евро).

Във Франция първият учебен ден минава без фанфари. Родителите залагат на здрава раница, спортен екип и учебни пособия, като харчат разумно. Подготовката за първокласник струва средно между 150 и 250 евро, но в следващите класове разходите намаляват значително. „Тази година имаме късмет, дъщеря ми Роман е трети клас и за първия учебен ден не похарчих почти нищо, може би около 15 евро. Попълнихме несесера с няколко липсващи молива“, споделя майка от Франция. Там задължителни униформи няма, а някои училища дори забраняват маркови аксесоари, за да се пази равенството между децата. Държавата предоставя и специална помощ от 423 евро за семействата с по-ниски доходи, която напълно покрива нуждите.

В Англия родителите са значително облекчени. Тяхното единствено задължение е да купят ученическа униформа, спортен екип и обувки. Всичко останало – учебници, книги и пособия – се осигурява безплатно от училището и остава в класната стая. Децата до 12-годишна възраст дори нямат нужда от раница. За по-бедните семейства някои общински съвети раздават помощи от 30 до 170 паунда за закупуване на униформа.

Германия: Традициите оскъпяват първия звънец

В Германия най-големият разход за родителите на първокласници е ученическата раница. Изискването е тя да бъде с ергономичен и подсилен гръб, а цените започват от 100 евро и могат да надхвърлят 300 евро. Добрата новина е, че тези раници се използват чак до четвърти клас. Друга типична и задължителна традиция е фунията с подаръци (Schultüte), която има над 200-годишна история.

