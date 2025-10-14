Напрежение. Учителите поставиха ултиматум

Българските учители са готови на протестни действия, ако не бъде предвидено увеличение на възнагражденията им в следващия държавен бюджет.



Това заяви в ефира на NOVA председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ — Юлиян Петров. Според последно проучване на организацията 88% от учителите биха участвали в протести, ако не бъде прието увеличение на трудовите им възнаграждения.

„Стачна готовност означава, че колегите могат да започнат процедурата по възможни стачни действия. Ние визираме не само ефективна стачка, но и други форми на протест“, обясни Петров. По думите му притесненията на учителите са свързани не само със заплатите, а и с липсата на яснота относно бюджета за образование и общото недофинансиране на системата.

Синдикатът настоява общите разходи за образование да достигнат 6% от брутния вътрешен продукт, което според Петров би позволило ускоряване на ключови реформи и подобряване на условията в училищата.

„Поне 6% от БВП биха помогнали на системата да ускори реформите, които обществото очаква. Но това очевидно не се вижда в следващия бюджет“, посочи той.

По изчисления на експерти, 6% от БВП означават между 12 и 13 милиарда лева, като според Петров допълнителни 3 милиарда биха имали осезаем ефект върху образователната система. Сред приоритетите, които той очерта, са намаляване броя на учениците в паралелка, ново строителство на училища в разрастващи се градове, както и преминаване към едносменен режим на обучение.

„Закрихме много училища в населени места без деца, но сега трябва да строим нови в градовете, които растат. В момента няма визия кога ще излезем от двусменния режим, който изисква нови сгради“, допълни Петров.

