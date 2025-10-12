Министър Вълчев разкри за нови инвестиции. Промените

Ключови инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната.

За това огласи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел "Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето" в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България.



Той подчерта, че школите имат специално място в подготовката на децата по математика и природни науки, но те се нуждаят от подкрепа, защото остават без учители.



Големият проблем в подготовката по математика е прогимназиалният етап, допълни Вълчев. Като проблем той посочи липсата на учители. По думите му поради това трябва да се инвестира в професионалната квалификация на такива кадри.



Страната има нужда от технологични индустрии, които да дърпат напред, но за целта трябва имаме подготвени деца и гимназии, в които да учат. По думите на Вълчев е важно да се търси и подкрепата на университетите и бизнеса.

Голям проблем е демотивацията на учениците да изучават математика и природни науки, коментира още министърът. Според него една от причините е "препускането" по материала, което кара младите хора да се самоизключват. Екраните също демотивират, посочи още Вълчев и подчерта, че обществото няма нужда от ползватели на устройства, а от създатели на такива. Нашите ученици прекарват най-много време пред екрани за необразователни цели и уменията им страдат, посочи още Вълчев.



Той допълни, че родителите трябва да разберат, че езиковите паралелки не са най-доброто за децата, макар че и хуманитарната основа също е важна за младите хора. По думите му проблем пред системата е наличието на голям процент деца, които имат трудности в училище, защото не владеят български език. Вълчев посочи, че това е причината в предложението за промени в законодателството да е залегната езиковата интеграция.

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага и ежегодна оценка на труда на директорите на училищата, като слабите резултати да са основание за освобождаване, каза още Вълчев. Той подчерта, че мандатността е нещо хубаво, но ръководителите на училищата трябва да се грижат докато са на поста за качеството и иновативността на обучението. Така че трябва да има механизми да се носи отговорност за постигнатите резултати, каза министърът.



Пред кметовете на общини той подчерта, че се изгражда мрежа от училища със засилено изучаване на математика в страната. Освен това най-вероятно ще се стигне и до задължителни матури по този предмет, но предстоят разговори дали ще бъдат за всички, или само за учениците от този тип паралелки и гимназии.



Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще си сътрудничат за за развитие на технологичното и природоматематическото образование.

Меморандум за сътрудничество бе подписан днес от ресорния министър Красимир Вълчев и председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.



Подписването на документа бе след дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от НСОРБ.



