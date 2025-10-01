Ново начало за българското училище в Регенсбург

Българското неделно училище в Регенсбург, основано през 2014 г., успя да запази своята дейност и над 100-те си ученици след сериозна заплаха да остане без учебни зали. След прекратяване на договора за наем през юли 2025 г., училището беше изправено пред реалната опасност да затвори врати.

„Истината е, че времето беше толкова малко, че мисията изглеждаше невъзможна“, споделя Славина Пеева, училищен ръководител от 2019 г. и доброволец в школото още от 2016 г.

В критичния момент екипът се обръща за съдействие към генералния консул на България в Мюнхен, г-н Стефан Йонков. Благодарение на неговата активна намеса и въпреки отказите на градската управа в Регенсбург, консулът успява да съдейства за започване на преговори с Университета в Регенсбург.

Преговорите завършват успешно и през септември 2025 г. е подписан договор за наем на модерно оборудвани зали във Философско-теологическия факултет. На 21 септември новата учебна година е открита именно там, в присъствието на г-н Йонков и новия консул по политическите въпроси г-жа Узунова.

„Без помощта на г-н Йонков едва ли щяхме да имаме зали, а сега разполагаме с чудесна база за работа“, коментира Пеева.

Българското училище в Регенсбург днес обучава над 100 деца по Български език и литература, История и География на България. То е вписано в списъка на българските училища в чужбина, подпомагани от Министерството на образованието и науката.

„Често се поставя въпросът за смисъла на българските училища в чужбина. За нас той е в това да покажем на децата, че могат да живеят и мислят на два езика, а вложените усилия са инвестиция в бъдещето им“, допълва ръководителката.

Историята е и пример за успешна дипломация. „Днес Ви разказах за един компетентен дипломат, който със своите умения и способности ни помогна да запазим нашето късче културна България“, завършва Славина Пеева, изразявайки благодарност към генералния консул Стефан Йонков.

