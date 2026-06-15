Петър Стоянов награди ученици

Петър Стоянов по традиция връчи наградите на националния исторически конкурс, който фондация “Ценности” организира за 15-и път със съдействието на швейцарската фондация “Леонардо”. Темата, по която работиха тази година гимназистите бе „Индивидуалното право на избор по време на комунизма в България – митове и реалност“ и вероятно тя подтикна президента да цитира Джордж Оруел, автор на “1984”: “Който контролира миналото, контролира бъдещето. А който контролира настоящето, контролира миналото”. Той оцени по достойнство задълбочените проучвания и ценните изводи, направени от участниците.

Националният исторически конкурс е единственият у нас, който се провежда от 1998 година. Той е под егидата на германската фондация “Кьорбер”, а Петър Стоянов е негов неизменен патрон. Журито в състав – председател професор Веселин Янчев, професор Любомир Огнянов и д-р Росица Младенова бе затруднено в избора си кой от 53-те проекта да награди. Сред тях имаше не само писмени разработки, а и документални филми, видеоигри и дори мащабен макет на паметника на Бузлуджа. Първата награда от 690 евро за „Избор без избор: как комунистическата държава контролираше живота на човека“ получи Kонстантин Железов от Немската езикова гимназия “Йохан Волфганг Гьоте” в Бургас. Неговият научен ръководител Катя Ончева също бе отличена. Журито прецени, че трябва да връчи две втори награди по 530 евро на Стефани Вълева и Стелиян Манев от Нова Загора за “Паметта е избор. Истината - отговорност” под ръководството на Галя Георгиева - всичките от СУ “Христо Ботев”.

Снимки: Божидар Марков, Фото груп

Учениците от Средно училище “Йордан Йовков” в Тутракан са работили под научното ръководство на Елена Тодорова и Вероника Атанасова по темата „Индивидът и държавата (1944-1989): Границите на свободата“. Те са Самир Рашид, Деси Слава Симова, Мелис Кашчилар, Айлин Халиибрямова, Полина Кадикянова, Антония Николова, Ирем Кеашиф, Дженел Поси, Илия - Лука Попилиев, Момчил Маринков. Носители на третата награда от 260 евро са ученици от Варна, София и Стара Загора. Калина Бърнева и Николай Йорданов от Първа езикова гимназия във Варна с научен ръководител Нела Димова са проучили темата “Хроника на избора по време на комунизма: животът на четирима представители на варненския елит”. Дария Соколова от София е избрала “Творчеството като право на свободно изразяване и идеологическата цензура в българската литература и кино през периода на комунизма“. И тя, и научният й ръководител Диана Златкова са от Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” в София. “Свободата под ключ: Ограничения на правото на местоживеене и пътуване в Народна република България (1944–1989)” е разработката на Никола Апостолов с научен ръководител Ваня Събева от СУ „ Иван Вазов“ от Стара Загора.

Проф. Веселин Янчев подчерта, че това е най-силният конкурс от провежданите до сега. Той подари на наградените книги от Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Благодарение на щедрия жест на издателство “Прозорец” и неговата собственичка Йоанна Томова всички отличени ученици получиха книгата на Борислав Ждребев “Соцът - битие и бреме - Истории от 60-те и 70-те”. Изпълнителната агенция на българите в чужбина, партньор на фондация „Ценности“, чрез своя представител Анжела Георгиева поднесе поздравителен адрес от д-р Райна Манджукова и връчи специална грамота на Кристин Иванова от българското неделно училище „Иван Вазов“ от Есен, Германия, с научен ръководител Нина Петрова. Д-р Росица Младенова, член на журито и директор на Международния младежки медиен фестивал „Арлекин“, който ще се проведе от 30 юни до 4 юли 2026, бе подготвила специални призове-покани за участие в церемонията за откриване на фестивала в “Ню Бояна Филм Студиос” и обиколка на всички сетове, където са снимани световни бестселъри.

Фондация “Ценности” е сред основателите на EUSTORY, европейска организация, обединяваща историческите конкурси в 22 държави и вече четвърт век неин неизменен активен член. Специални благодарности Антонина Стоянова изказа на Националния исторически музей за гостоприемството.

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