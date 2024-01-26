Шофьор събра очите на полицаите. Пиян до козирката

Отново пиян шофьор на пътя. Задържаха шофьор с 2,44 промила алкохол в кръвта в Созопол.

На 25 януари около 14:20 ч. на созополския площад "Хан Крум" служители от Районно управление - Созопол спрели за проверка лек автомобил със софийска регистрация, предаде БНТ.

Той е управляван от 54-годишен мъж от Созопол. Полицейаите установили, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,44 промила.

Шофьорът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Задържан е със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа, а колата е иззета.

Работата по случая продължава.

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