Мащабна операция в Перник. Има задържани

Мащабна специализирана полицейска операция се проведе в Перник, насочена към противодействие на престъпността и осигуряване на реда в уязвимите райони. Петима души са задържани, а десетки други са проверени, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР.

Акцията се е концентрирала основно в пернишкия квартал "Хумни дол" и е протекла на два етапа. В рамките на операцията служителите на реда са извършили проверка на 78 лица, от които 11 са били криминално проявени. В резултат са съставени 16 акта по Закона за гражданската регистрация на хора, които пребивават незаконно на адреси в района. Наложен е и един акт по Закона за българските лични документи.

Петима души, за които има данни, че са съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината, са задържани за срок до 24 часа.

Вторият етап на спецакцията е протекъл със съдействието на служители от РДНСК, ЕРМ-Запад, ВиК-Перник и строителния контрол към Община Перник. Съвместните екипи са извършили заснемане на незаконни сгради и постройки в квартала, които подлежат на последваща проверка и евентуално премахване.

От полицията в Перник уверяват, че засиленият контрол в квартала и други рискови зони в града ще продължи и в бъдеще.

