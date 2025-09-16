Лъснаха нови кадри на заподозрения за убийството на Чарли Кърк (Видео)

Лъснаха нови кадри на заподозрения за убийството на Чарли Кърк.

Властите в щата Юта подготвят обвинения срещу Тайлър Робинсън, заподозрян в убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди потвърди, че обвинение в убийство от първа степен ще бъде внесено още в понеделник или най-късно до края на седмицата. В случай на осъдителна присъда, наказанието може да бъде смърт.

„Губернаторът вече заяви, че ще поиска смъртна присъда, която е напълно възможна в Юта“, каза Бонди пред Fox News.

Шефът на ФБР Кеш Пател също обяви, че в хода на разследването са открити съобщения, в които Робинсън е заявил намерение да елиминира Кърк.

Новопоявили се кадри от охранителни камери, публикувани от The New York Post, показват, че заподозреният е бил в района на университета в Орем часове преди нападението. В 08:23 ч. местно време е забелязан да шофира в близост до учебното заведение, а по-късно и да се движи пеша. На видеозаписа той е с червена тениска и сиви шорти, но след стрелбата вече е бил облечен в черно.

Очевидци съобщават, че полицията е обхождала къщите в квартала, търсейки записи от камери веднага след атаката.

Чарли Кърк, на 31 години, бе прострелян на 10 септември по време на реч в университета в Орем и почина в болница от получените наранявания. Активистът бе известен като открит поддръжник на Доналд Тръмп.

Заподозреният Робинсън е арестуван вечерта на 11 септември, след като собствен баща го е предал на властите. Според губернатора на Юта Спенсър Кокс, разследващите са убедени, че той е действал сам. Доналд Тръмп коментира, че очаква справедливост и се надява Робинсън да бъде осъден на смърт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com