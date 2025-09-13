Потресаващи разкрития за убиеца на Чарли Кърк

22-годишен професионален геймър, който живеел с предполагаемия убиец на Чарли Кърк, е човекът, който изпраща на ФБР текстови съобщения, довели до ареста му.

Ланс Туигс предал Тайлър Робинсън. Двамата живеели в апартамент с три спални в Сейнт Джордж, Юта, разкрива Daily Mail.

Заподозреният за убийството на американския активист Чарли Кърк, 22-годишният Тайлър Робинсън, живеел с транссексуален мъж, чиито показания са помогнали на ФБР за ареста, пише New York Post, позовавайки се на свои източници.

Туигс показал съобщения от Робинсън за скриване на пистолет, свързан със стрелбата в сряда срещу видния консервативен активист в университета в Юта Вали.

Самоличността на този мъж беше разкрита, след като се появиха отделни новини във Fox News и New York Post, в които се казва, че Робинсън живее с "транссексуален партньор", който сътрудничи на разследването.

Все още официално не е ясно дали Туигс е същото лице, споменато в докладите и той не е посочен в клетвената декларация.

Дядо му, Джери Туигс, каза пред Daily Mail, че не е в състояние да коментира слуховете, че е транссексуален и че е имало транссексуален мотив за убийството на Кърк.

"Не искам да коментирам това. Не съм сигурен каква точно е ситуацията му в момента", каза той, добавяйки, че никога не е срещал Робинсън.

Дядото потвърди, че внукът му е разговарял с полицията, но оттогава не е говорил с него.

"След като беше в полицията, той беше в къщата си и нямаше друг начин да се свържем с него, освен да отидем там", каза той.

Властите все още не са потвърдили мотива, но губернаторът на Юта Спенсър Кокс каза пред Wall Street Journal, че Робинсън е "дълбоко индоктриниран от лява идеология".

Роденият в Южна Юта, Туигс, е учил в Техническия университет в Юта, според страницата му във Facebook. 22-годишният Робинсън също е посещавал обучения за електротехник в близкия технически колеж.

Подобно на Робинсън, Туигс е запален геймър, като публикува в социалните медии видеа, играейки популярни игри, включително Apex Legends, Valorant и Rocket League.

Приятели казаха пред Daily Mail, че Робинсън и Туигс са били част от голям групов чат на десетки приятели геймъри, предимно от университета на Робинсън.

