Най-накрая! Стана ясно полезни ли са яйцата за закуска

Експеримент, проведен в Университета на Южна Австралия, се стреми да отговори на въпроса:

Наистина ли ежедневната консумация на яйца повишава нивата на холестерола?

Или проблемът всъщност е в храните, с които обикновено се комбинират - като сирене, колбаси или масло, пише Eatingwell.

Резултатите от проучването са публикувани в Американския журнал за клинично хранене и описват експеримент, включващ 61 здрави възрастни на възраст от 18 до 60 години.

Участниците са опитали три различни диети. В едната от тях участниците са яли по две яйца дневно, но общото количество наситени мазнини в диетата е останало ниско.

В рамките на една седмица нивата им на „лош“ холестерол са спаднали.

Другите две диети бяха или с високо съдържание на наситени мазнини без яйца, или само с едно яйце седмично с високи нива на споменатите мазнини. Нито една от диетите не довела до значително намаляване на холестерола, което потвърждава, че наситените мазнини, а не яйцата, са основната причина за високия холестерол.

Констатациите на проучването обаче са нюансирани. Групата, консумираща яйца, е показала увеличение на малките липидни частици, както и намаление на един полезен подтип на „добрия“ холестерол. Това означава, че

макар общата картина да изглежда положителна, има аспекти, които изискват допълнително проучване

Проучването е продължило пет седмици и е включвало сравнително малък брой участници, така че резултатите му не могат да се считат за универсални. То е финансирано и от Центъра за хранене с яйца, въпреки че авторите отбелязват, че спонсорът не е оказал влияние върху провеждането на експеримента.

Въпреки това, проучването подкрепя нарастваща тенденция в науката за храните:

Не самият холестерол в храните е ключовият рисков фактор, а наситените мазнини.

Това означава, че яйцата могат да бъдат част от здравословна закуска – особено ако ги готвите без мазнина и не добавяте щедро парче свинска мас или сирене в чинията. Така че варените яйца със зеленчуци са не само вкусни, но може да са и полезни за сърцето ви. Бърканите яйца с наденица, от друга страна, са съвсем различна история.

