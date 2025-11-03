Изключителен успех за гинеколозите от ,Сърце и Мозък‘ на годишния конгрес на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия

Лекари от отделението по гинекология в ,Сърце и Мозък‘ се представиха блестящо на 34-ия годишен конгрес на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия (ESGE 2025), проведен в Истанбул, Турция, в края на октомври.

Д-р Атанас Александров представи лекция на тема „Да видим невидимото: от флуоресцентни бои до изкуствен интелект – иновативни методи за разпознаване на тазовите нерви“, посветена на новите технологии в хирургичната идентификация на тазовите нерви. Лекцията предизвика широк интерес сред участниците и постави акцент върху съвременните направления в минимално инвазивната хирургия и невропелвиологията.

Д-р Преслава Анатолиева представи клиничен случай на тема „Лапароскопска ексцизия на допълнителна кухинна маточна малформация (ACUM)” в рамките на сесията за свободни научни доклади. Презентацията илюстрира опита на екипа на отделението в диагностиката и хирургичното лечение на редки малформации на матката и беше приета с голям интерес от международната аудитория.

По време на конгреса д-р Александров бе удостоен с европейската диплома MIGS (Minimal Invasive Gynecological Surgeon) – официално признание на ESGE и GESEA, удостоверяващо преминати нива на теоретична и практическа подготовка, както и значителен клиничен опит в лапароскопската хирургия.

Д-р Естер Илиева и д-р Добромир Андреев, заедно с д-р Александров, участваха активно като ментори в обучителната сесия на GESEA – първо ниво, подпомагайки обучението и оценяването на специализанти и млади гинеколози от различни европейски центрове.

Участието на гинеколозите от ,Сърце и Мозък‘ в ESGE 2025 г. подчертава тяхната водеща роля в развитието на минимално инвазивната гинекологична хирургия в България и дългосрочния ангажимент на екипите на високотехнологичния болничен комплекс към обучение, иновации и международно сътрудничество.

