БЛС: Необходим е контрол в реално време върху средствата за здравеопазване

Лекарският съюз настоява пациентите да участват в контрола и призовава здравното министерство за конкретни действия

Контролът върху здравните разходи трябва да започва преди плащането от НЗОК. За това настоява Българският лекарски съюз в позиция, с която призовава за превантивни проверки в реално време.

Според организацията болничните инспекции са необходими, но установяването на нарушения след изплащането на средствата не осигурява достатъчна защита на обществения ресурс. Предлаганият модел трябва да проследява отчетените услуги и лекарствата, като включва всички участници в здравната система. Съществена роля в проверката трябва да имат и пациентите.

БЛС подкрепя искането си с резултати от проучвания на „Тренд“, поръчани от съюза. Според тях 48% от гражданите виждат решение за финансирането първо в по-ефективното използване и контрол на наличните средства. За 28% приоритет е увеличаването на бюджетното финансиране. Сред лекарите 38% поставят засиления финансов контрол сред трите най-необходими промени през следващите 3–5 години.

БЛС настоява работата по модела да започне и заявява готовност да постави въпроса на по-високо управленско ниво.