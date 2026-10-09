Всичко по темата Български лекарски съюз

БЛС: Необходим е контрол в реално време върху средствата за здравеопазване
Лекарският съюз настоява пациентите да участват в контрола и призовава здравното министерство за кон...
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Лекарският съюз настоява пациентите да участват в контрола и призовава здравното министерство за кон...
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