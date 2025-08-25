Тъжен ден за християните, спазват се строги традиции

На 25 август църквата ни чества паметта на Свети апостол Тит както и Свети Вартоломей.

Свети апостол Тит

В първите десетилетия от съществуването на Христовата църква вярата в Спасителя на света била разпространявана от апостолите на Исус Христос и от техните ученици. Един такъв апостолски ученик бил и Тит.

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия. Получил високо образование и от младини обичал да чете трудове на древни философи, търсейки правила за добър и смислен живот. После се запознал със свети апостол Павел, който го покръстил и Тит станал негов сътрудник. От посланията на апостола става ясно, че Тит го съпътствал при проповедническите му пътувания и дори присъствал на Апостолския събор в Йерусалим през 49 г. После е пращан от апостола с мисия в Коринт, Далмация и на други места.

Когато след първото си затворничество в Рим апостол Павел посетил остров Крит, той поставил Тит за епископ на църквата там. Апостолът написал и послание до Тит, в което му дава съвети за неговата пастирска работа: "Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал: който е непорочен, на една жена мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство. Защото епископът, като Божи разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи о истинското слово, според както е научен". Когато апостол Павел пътувал за Рим за втори път, епископ Тит се срещнал с него в град Никопол в област Епир, придружил го до столицата и станал свидетел на мъченическата му смърт.

Свети Тит се завърнал в Крит и продължил да ръководи тамошната църква. Приобщил много езичници към истините на християнската вяра и се упокоил в 97 г.

Свети Вартоломей

Един от 12-те ученици на Исус Христос, Свети Вартоломей претърпява мъченическа смърт: първо проповедникът е бил разпнат с главата надолу, след това е одран и накрая обезглавен. Страданието не го принуждава да се отрече от вярата си. Паметната дата е свързана с пренасянето на мощите на мъченика, станало през 6 век.

След мъчителната смърт на светия апостол Вартоломей, той бил приет за Христа от нечестивите в арменския град Албан, които с вяра приели светото тяло на светия апостол и го положили в същия град в оловен ковчег. И тогава започнали да се случват чудеса от могъщия Апостол, давайки изцеление на болните. Поради тази причина много от невярващите започнали да се обръщат към Христос. Слугите на дявола, нечестивите и жестоки свещеници, като чули за тези чудеса и дори станали свидетели на тях със собствените си очи, не само не познали силата Божия, но и намразили честните сили Божии.

Достигнали до крайност на враждебност и ярост, тези слуги на дявола взели ковчега на Апостола и го хвърлили в морето. Нечестивите хвърлиха в морето още четири ковчега с мощите на други свети мъченици: Папиан, Лукиан, Григорий и Акакий. Но вместо да се потопят в морските дълбини, тези ковчеги започнали да се носят като лодки по повърхността на морето.

Въпреки че ковчегът на апостол Вартоломей бил направен от олово, той не потънал във водите, а плувал като лодка, управлявана от Всемогъщия Бог.

Традиции и обичаи за 25 август

Днес е тъжен ден, тъй като за много региони означава края на лятото. Освен това на този ден жените и момичетата извършвали ритуал за почистване на новата реколта лук, който често предизвиквал сълзи. Момичетата също сплитали косите си пера от лук, молейки светеца да им помогне да придобият същата сила като плитките, направени от лук. Те вярвали, че сълзите, пролети над лука, ще са сълзите им преди брака и след това няма да плачат.

Знаците на този ден дават представа за предстоящите есен и зима. Ако има много люспи по луковицата, тогава зимата ще бъде студена. Ако жеравите летят високо и бавно, това означава, че есента ще бъде дъждовна. Ако небето е без облаци, това означава, че зимата ще е студена и ветровита.

Според поверието на този ден не трябва да се дават кукли на момичета, в противен случай те могат да станат безплодни в бъдеще. Не се препоръчва и участие в сватовство, тъй като резултатът може да бъде отрицателен.

Имен ден празнуват: Вартоломей, Владимир, Епифан, Йоан, Мойсей.

