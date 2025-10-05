Най-важната забрана се спазва на днешния църковен празник

Православната църква отдава почит на великомъченица Харитина Амисийска на 5 октомври.

Харитина

Харитина живяла в древния град Понте на брега на Черно море. Тя остава сираче в ранна възраст. Била е отгледана от благочестивия християнин Клавдий, който се отнасял към нея като към дъщеря.

Когато Харитина пораснала, тя приела християнската вяра и Клавдий построил отделна къща за нея, където тя можела да се моли и да изучава Светото писание. Девойката била красива не само външно, но и вътрешно. Тя станала пример за много други езичници – те също приели християнството. Но по времето на император Диоклециан, когато християните били преследвани, Харитина била наклеветена и хвърлена в затвора, а след това подложена на мъчения. Опитали се да я принудят да се отрече от вярата си, но напразно. Харитина от Амисия издъхнала с молитва на уста.

Традиции и обичаи за 5 октомври

Знаците на този ден говорят за времето в близко бъдеще и каква ще бъде зимата. Ако листата на брезата все още не са паднали, снегът ще падне късно. Ако кленът и черешата са останали без листа, зимата идва. Ако има малко шишарки на бора, това означава, че зимата ще бъде топла. Ако има паяжини по дърветата, това означава, че топлината ще продължи дълго време.

Харитининден

В народния календар 5 октомври е празникът Харитининден. В стари времена, от този момент нататък, жените започват да тъкат платно, предат, плетат и шият.

Според народните обичаи на този ден се забранява да се мързелува, както и да се предприемат дълги пътувания.

Вярващите се молят на Света Харитина за тяхно здраве и това на близките им, за сполука в работата, семейно благополучие и просперитет в семейството. Харитина се смята и за покровителка на ръкоделието, тъкачките и шивачките. Предците ни са вярвали, че на този ден всяка трябва да се опита да изплати дълговете си - казват, че този, който успее да направи това, никога няма да има нужда от пари.

