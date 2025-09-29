Спазваме забрана заради голяма опасност на днешния църковен ден

На 29 септември православната църква почита паметта на свети монах Кириак отшелник и Преподобни Теофан Милостиви.

Кириак отшелник

Кириак е роден през 4 век в Палестина. Ранният му живот не е отличавал с нищо от този на останалите хора по онова време. Но Кириак внезапно почувствал призив към монашеския живот. След като се разделил със светския живот, Кириак се оттеглил в пустинята, където прекарал време в молитва, пост и размишление. Живял напълно сам, водейки живот, посветен на строг пост.

Животът му в пустинята е съпътстван от множество духовни изпитания и изкушения, но и от моменти на благодат, когато получава видения и откровения от Бога. Кириак оставя след себе си учения за значението на молитвата, покаянието и душевния мир. Той учи, че истинската духовност се проявява в простотата и смирението. Животът му става основа за много аскетични практики в монашеския живот. Монах Кириакос се смята за покровител на отшелниците и монасите.

Теофан Милостиви

Монах Теофан Милостиви е роден в сирийския град Газа и е бил много мил и милосърден човек. Той станал известен с това, че винаги приемал пътници за нощувка и не искал никога пари за това. Спестяванията му били в помощ на хората, въпреки че самият той бил беден. Въпреки бедността си, Теофан не се оплаквал, а твърдо понасяше всички трудности. Той внезапно се разболял от неизвестна болест, тялото му се покрило с рани и монахът починал. Но след смъртта тялото му оздравяло и мощите започнали да излъчват целебно миро.

Традиции и обичаи за 29 септември

Ако на този ден на небето има много звезди, есента ще бъде суха. Ако в гората се появят късни гъби, това вещае дълга есен. Ако късно вечерта има мъгла, няма да падне слана.

Днес не използвайте игли за плетене или други подобни остри предмети. Ако случайно се раните до кръв, травмата може да се окаже по-сериозна. Не трябва да казвате на никого за плановете си, те определено няма да се сбъднат.

Не е добре да давате пари на заем днес, а също така е забранено да отказвате помощ или милостиня - трябва да се прояви специална милост към Теофан Милостиви.

На този ден не пропускайте да нахраните бездомните или да помогнете на близките си в нужда,

защото всяка щедрост и доброта ще ви се върнат двойно повече. Основното нещо е да го направите с цялото си сърце.

Свети Кириак се смята за покровител на скитниците и отшелниците. Може да го помолите да ви избави от болестите, главоболието и депресията. Вярващите също се молят на Свети Теофан за изцеление от различни заболявания.

