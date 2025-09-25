Приготвяме зимен деликатес на днешния църковен и народен празник

Православната църква почита на 25 септември паметта на Света Ефросиния Александрийска и Свети Сергей Радонежки.

Ефросиния и Сергей

Ефросиния е родена през V век в Александрия, в богато и знатно семейство. Баща й Пафнутий бил християнин. На 18-годишна възраст решили да омъжат момичето, но Ефросиния искала да стане монахиня. Тя тайно взела монашески обети и напуснала бащиния си дом. Но девойката се страхувала, че ще я намерят в манастира, затова приела името Измарагд и отишла в мъжкия манастир. Там Ефросиния прекарва 38 години. На Пафтуний дъщеря му много липсвала, но намирал утеха в разговорите с монаха Измарагд.

Преди смъртта си Ефросиния Александрийска признала на баща си, че всъщност е негова дъщеря. Баща й я погребал, раздал цялото си имущество на бедните, а самият той също дал монашески обети. През следващите 10 години, до смъртта си, той живял в килията на Ефросиния.

На 25 септември църквата почита и паметта на светеца и чудотворец Свети Сергей Радонежки.

Традиции и обичаи за 25 септември

Въз основа на знаците на деня, преците ни са гадаели какво ще бъде времето и зимата. Ако няма листа по дърветата, това означава, че до началото на зимата остава малко. Ако денят е ясен - хубавото време ще се задържи още дълго време. Ако има слана на този ден, догодина ще има добра реколта от ръж. Ако се чуе гръм, очаква се топла есен. Ако е започнало да вали на този ден, очаква се дълга зима.

На този ден някои от предците ни традиционно са приготвяли зеле за зимата.

Народните признаци на деня забраняват мързела и безделието, не можете да участвате в клюки, кавги и разправии и да подминавате протегната ръка.

Вярващите молят Св. Ефросиния за изцеление на болести, както физически, така и духовни, както и помощ при вземане на решения. Чудотворецът Сергей от Радонежки помага при обучение, съдебни спорове, лечение и разрешаване на трудни житейски ситуации.

Денят се счита за благоприятен за мариноване на зеле, към което в четвъртък се добавя сол - според народните вярвания след това зелето ще бъде невероятно вкусно и ще има забележимо увеличение на парите в къщата. По традиция по това време се пекат и баници със зеле. Предците ни са вярвали, че на този ден трябва да направим колкото се може повече добрини.

