Едно просто действие носи мощен късмет на днешния църковен празник

На 30 октомври православната ни църква почита св. мъченик Зиновий и сестра му Зиновия.

Брат и сестра

Зиновий и Зиновия са живели през ІІІ век в Киликия (Мала Азия). Родителите им ги възпитавали в християнските традиции. Братът и сестрата водили скромен живот и когато пораснали, раздали цялото си имущество на бедните. Зиновий станал глава на християнската общност в Киликия. Той се опитвал по всякакъв начин да запознае езичниците с Христовата вяра и имал дарбата на изцеление.

Когато започнало преследването на християните, Зиновий бил заловен и изпратен на съд пред владетеля. Той нареди на Зиновий да се отрече от Христос и да принесе жертва на езическите идоли, но светецът отказал. След това е бил осъден на мъчения. Сестра му пожелала да сподели съдбата на брат си и те били екзекутирани заедно. На иконите на светците Зиновий и Зиновия също са изобразени заедно.

Традиции и обичаи за 30 октомври

По знаците на този ден се съдело какво ще е времето през следващите дни:

ако котките са дълбоко заспали - все още ще бъде топло;

ако има паяжини, разпространени върху растенията - скоро няма да стане студено;

ако в небето има малко звезди - очаква се виелица

На този ден народните традиции забраняват да се мързелува - мързелът вещае липса на пари. Освен това не трябва да вземате пари назаем или да искате заем. Това вещае безпаричие.

На този православен празник християните се молят за изцеление от болести, най-вече от заболявания, засягащи очите и ушите, както и от последствията от тежки счупвания. Молитвите на празника са насочени към изцеление от тежки заболявания, предпазване от беди и нещастия.

Смята се, че на този ден е добре да нахраните птиците - това ще привлече късмет в дома. Тези, които работят много на този празник, ще живеят в изобилие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com