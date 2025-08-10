Древните чудеса на България и Турция предизвикаха фурор в София

Със специално издание, изпълнено с история, вдъхновение и национална гордост, вестник „Стандарт" отбелязва 33 години журналистика със сърце и кауза.

Тазгодишният празничен брой е още по-ценен – защото празнуваме и 15 години кампания „Чудесата на България", която промени начина, по който говорим и мислим за културното наследство. Колекционерският брой съдържа 40 специални страници за Чудесата. Вижте част тях - специалните събития "Дипломация на Чудесата".

Автор: Ангела Василева

В свят, в който дипломацията често се води чрез протоколи и политики, България избра да говори чрез чудеса. Инициативата "Дипломация на Чудесата", организирана от Общество "Културно наследство" и подкрепена от различни дипломатически мисии, се превърна в платформа за културен диалог, вдъхновение и сближаване между народите.

България и Мароко: Културен мост между континенти

Събитието "Дипломация на Чудесата", което е едно от ембламатичните инициативи на "Чудесата на България", постави своето начоло с партньорството си с Посолството на Кралство Мароко. В рамките на две поредни години то се проведеа в резиденцията на Н.Пр. Закия Ел Мидауи Ч посланик, известна със своята отдаденост към културния диалог. На тези уникални сълития дипломатите се срещнаха с културния ни и туристически бранш Дипломатите, а също така с министри и депутати. Насладиха на изложбата "Чудесата на България", на изпълненията на млади таланти от двете държави. А след това започнаха обиколка по обектите в страната. Всичките те станаха посланици на Чудесата ни.

България и Турция: Древни цивилизации, общи корени

Едно от най-мащабните събития в рамките на инициативата "Дипломация на Чудесата" се проведе в хотел "Рамада" в София, под мотото "Най-древните чудеса на България и Турция". Съорганизатори бяха Общество "Културно наследство" и Посолството на Република Турция, в лицето на Н.Пр. Мехмет Саит Уянък.

Събитието събра над 250 гости Ч дипломати, министри, народни представители, учени и творци. Сред тях бяха вицепремиерът Гроздан Караджов, министърът на културата Мариан Бачев, представители на БАН и водещи университети, както и много бизнесмени. Специален гост беше именитият турски археолог Неджми Карул, който получи голямата награда, съвместно с българските си колеги - доц. Христо Попов и проф. Васил Николов.

Културната програма включваше фолклорни изпълнения от Николина Чакърдъкова и най-големия фолклорен ансамбъл от Одрин. Майсторки на древното изкуство Ебру демонстрираха рисуване върху вода, омагьосвайки публиката. Изложба с 30 фотопана, представи чудесата на България и Турция. Гостите се докоснаха и до артефакти - най-старото обработено злато в света, благодарение на НИМ и НАИМ, както и до Ръкописа на Руми от XVI век, предоставен от националната библиотека

Културна дипломация с бъдеще

"Дипломация на Чудесата" доказва, че културното наследство не е просто минало то е живо послание, което може да сближи народи, да вдъхнови лидери и да създаде нови мостове между цивилизациите. Инициативата продължава да расте, превръщайки България в център на културната дипломация в региона.

