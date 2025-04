Преди славата Усик крадеше и се биеше по улиците

Преди световните титли и славата най-силният боксьор в света в момента Олександър Усик води напълно нормален живот. В началото боксът дори не е в картинката.

Като дете Усик тренира народни танци. Семейството му забелязва, че е много артистичен и го насърчава да кандидатства актьорско майсторство. Но тогава се появява спортът - джудо и футбол.

Усик играе като полузащитник в младежкия отбор на Симферопол Таврия, а на 15 открива и бокса.

"Защо бокс ли? Баща ми сметна, че ще мога да се справя. Но аз обичах футбола, какъв бокс? Там се удрят. Но той отчете, че и аз мога да удрям, което ще ми помогне мен да не ме удрят", разказва Олександър.

Среща съпругата си в училище

Усик среща съпругата си в училище. Екатерина не е в неговия клас, а в съседния. Започва да я ухажва, но тя склонява за среща едва когато Саша кани нея и приятелките ? на свой мач.

Семейството на Усик се занимава с коневъдство и той помага във фермата от най-ранна възраст. Работи постоянно и като юноша - събира метал, предава бутилки, пасе крави, продава риба на пазара и сече дърва. През лятото пък продава сладолед на плажа.

От години се разказва и история как с приятели Усик е крал плодове от овощна градина през нощта, но той отрича. Но признава за други дребни кражби.

"Крадяхме дъвки от магазина. Нямах пари, а исках дъвка - затова го правех. Когато ходехме по състезания, крадяхме малки неща от летищата - химикал, парфюм, червило. Но не съм крадец, защото знам, че това може да ти се върне двукратно и трикратно", разкрива Усик.

Когато Усик спечели златния медал на Олимпийските игри в Лондон през 2012-а, все още не е звезда дори в собствената си страна. Но постепенно завладя не само Украйна, но и света.

За това му помогнаха колоритният образ, пънкарската прическа, която му бе запазена марка, и редовният танц на гопак след всяка победа.

Исках друга работа, нямахме пари

Но дори след триумфа си на Олимпиадата определи бокса като неблагодарен спорт.

"С останалите момчета от националния отбор тренираме по мазета. Всички искахме да напуснем спорта и да започнем друга работа. Нямахме пари дори за дрехи - казва тогава Усик. -

Докато учех в университета, се хващах на различни места да работя. Дори берях плодове, за да не искам пари от нашите.

Боксът е спортът на бедните, но той ни измъква от дълбините, за да ни превърне в шампиони, легенди. След което ние трябва да помагаме на младите."

Обича Еминем

В музикално отношение Усик винаги е бил фен на Еминем. От дете пише поеми, които най-често посвещава на майка си. Някои го подиграват, че изразява чувствата си, но то пише както за любов, така и за спорта.

Умее и да се самоиронизира. През 2017-а преди мач срещу Марк Хук в Германия Усик бе попитан как се чувства ("How do you feel?"), на което той отговори "I am feel. I am very feel" ("Аз чувствам. Много чувствам.").

Това веднага се превърна в крилата фраза, а година по-късно Усик пусна песен с този лайтмотив.

Усик обожава да яде, особено висококалорийни ястия. Най-много обича палачинките и макароните на майка му, поднесени със сирене и кетчуп - нещо, за което е критикуван от диетолога му.

Но нищо не може да надмине любовта му към домашно приготвения борш с мас.

Голям фен е и на бургерите

Извън дома Усик е огромен фен на бургерите. Като малък често похапва от McDonald"s, а дори днес трудно устоява на добре ухаещ бургер.

Веднъж за малко не се стига до сблъсък между него и друг младеж в един McDonald"s.

"С приятели отидохме до McDonald"s и аз си поръчах двоен чийзбургер с картофки. Появиха се някакви момчета и започнаха да псуват, момичетата с тях също псуваха. Мой приятел ми им каза да млъкнат, а един от тях стана и се изправи срещу мен. Но не се случи нищо. Взех си поръчката и си тръгнах."

