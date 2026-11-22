Митрополит Арсений пред СТАНДАРТ: Силна България се гради със силни семейства
Да бъдеш добър съпруг, добра съпруга или добър родител означава преди всичко да умееш да обичаш не с...
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Да бъдеш добър съпруг, добра съпруга или добър родител означава преди всичко да умееш да обичаш не с...
Децата трябва да виждат личния пример- и да се извиниш, ако си сбъркал и да простиш
Научил съм ги, че библиотеката е по-важна от хладилника и печката
Свети Йоан Златоуст учи, че домът трябва да бъде малка църква, съпрузите да се обичат без страх и за...
Над 1500 евро са необходими за издръжката на тричленно семейство, а близо половината българи нямат р...
Семейството е първото и най-важно училище по любов, вяра и добродетел. Неслучайно християнският дом...
Докато има български семейства, в които гори огънят на вярата, любовта и взаимното уважение, Българи...