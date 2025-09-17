Vivacom стартира кампанията Huawei Back to Work с хитови модели на достъпни цени

Vivacom стартира атрактивната кампания Huawei Back to Work – комбинация от хитови модели и достъпни цени. В рамките на промоцията клиентите могат да се възползват от отстъпки до 153.39 € | 300 лв. за избрани устройства на Huawei при покупка с план Unlimited MAX, както и от специални предложения за аудио продукти с цени от 5.10 € | 9,98 лв. в брой с планове Unlimited.

Сред акцентите на кампанията е флагманският HUAWEI Pura 70 Ultra 512GB – премиум смартфон с изискан дизайн и изключителни камери, създаден за потребители с високи изисквания към мобилната фотография.

Към предложенията се включват и три модела смарт часовници, които отговарят на различни стилове и нужди. HUAWEI Watch Ultimate Blue е идеалният избор за динамичен начин на живот – съчетава стил, здрав корпус и разширени спортни и навигационни функции. HUAWEI GT5 Pro 46MM Titan предлага елегантност, титаниев корпус и усъвършенстван мониторинг на здравето. А HUAWEI Fit 4 Pro е лек и модерен смарт часовник, подходящ за ежедневна употреба и базови фитнес активности.

Всички устройства се предлагат с план Unlimited, който включва неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България.

Кампанията включва и специални предложения за аудио продукти на Huawei. Моделът Huawei FreeBuds 6i осигурява кристално чист звук и активно шумопотискане – идеален за работа, пътуване или почивка. Huawei FreeClip впечатлява с отворен дизайн, стабилно прилягане и комфорт при целодневно носене. А новата серия Huawei FreeArc комбинира модерен стил с плътен звук и богати баси – перфектна за динамично ежедневие.

Повече информация за всички устройства, условия по кампанията и актуални предложения можете да откриете на сайта на www.vivacom.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com