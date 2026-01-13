Топ 4 на нескъпи лаптопи, които си заслужават парите

Ако планирате бюджетен лаптоп, но не сте склонни да плащате повече за ненужни функции, експертите на Consumer Reports са подбрали най-добрите модели, които си заслужават парите и предлагат приличен живот на батерията, производителност и качество на изработка.

Тези четири модела са чудесни за ежедневни задачи - от работа и училище до гледане на видеоклипове и сърфиране в интернет - и всички те струват по-малко от 1000 долара, съобщава BGR.

Acer Aspire Go 15

Едно от най-привлекателните предложения в по-ниския ценови диапазон, този лаптоп разполага с чип Intel Core i5-1334U, 8GB RAM и 256GB твърд диск, което го прави отличен избор за ежедневна употреба. Неговият 15,3-инчов Full HD IPS дисплей осигурява отчетлива картина, а богат набор от портове включва два USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудио жак и HDMI 2.1 порт.

Въпреки че 8GB памет се счита за минимум в днешно време, този лаптоп е впечатляващ за цената си от около $350.

Samsung Galaxy Book 4

Друг атрактивен вариант, който Consumer Reports счита за най-добрата комбинация от производителност и цена. Оборудван с модерен процесор Intel Core 7 150U и 16 GB RAM, той е подходящ за по-взискателни задачи, включително многозадачност и изпълнение на по-сложни приложения.

Устройството разполага с 15,6-инчов Full HD IPS дисплей, бърз 512GB SSD и впечатляващ набор от портове, включително USB-C, USB-A, HDMI и слот за microSD карта. Единствената разочароваща функция е 720p уеб камерата, която е малко по-ниска от някои конкуренти.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Ако търсите ултра издръжлив лаптоп с отличен живот на батерията, помислете за Lenovo. Този модел работи с Chrome OS и може да се похвали с батерия, която издържа до 18,5 часа в нашите тестове, значително надвишавайки заявените от компанията 13,5 часа.

Този Chromebook с 14-инчов 1080p дисплей е чудесен за офис приложения, стрийминг и сърфиране, но не е толкова мощен, колкото други опции: само 4GB RAM и чипсет MediaTek Kompanio 520 няма да се справят със сериозна многозадачност. Въпреки това, за $220, това е чудесен избор, ако търсите достъпен, лек и захранван от батерия лаптоп за основни задачи.

Apple MacBook Air (M2)

За тези, които предпочитат macOS, 13-инчовият MacBook Air с чип M2 остава най-добрият бюджетен вариант. Въпреки че беше пуснат на пазара преди няколко години, той остава актуален благодарение на мощния си процесор Apple и отличния Liquid Retina дисплей.

Устройството се предлага с 16GB RAM и 256GB SSD памет, два USB-C/Thunderbolt порта и камера с висока резолюция. Предлага се на намалена цена след пускането на пазара на новия MacBook Air с чип M4, което го прави един от най-добрите варианти в сегмента под $1000 за потребителите на Apple.

Всички тези модели получиха високи оценки от експертите на Consumer Reports за балансираните си характеристики и реална производителност, която съответства на цената им. Независимо дали търсите лаптоп за училище, работа или медии, тези четири варианта си струва да се обмислят, предлагайки най-добрата комбинация от цена, качество и функционалност през 2026 г.

