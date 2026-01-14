Най-добрите и най-лошите операционни системи за смарт телевизори

Преди да закупят нов смарт телевизор повечето клиенти проверяват размера на екрана, типа на дисплея, поддръжката на 4K@120Hz и модерни функции като VRR. Производителите говорят за дизайна и хардуера, но обръщат малко внимание на софтуера на телевизора.

Междувременно,

операционната система е „сърцето“ на всеки Smart TV.

Тя определя скоростта на интерфейса, лекотата на навигация, наличието на основни приложения и дори дали телевизорът ще продължи да радва собственика си години след покупката, според статия на BGR.

Експертите прегледали стотици отзиви от собственици на телевизори от различни марки и съставили класация на осемте най-популярни операционни системи за Smart TV, подредени от най-лошата към най-добрата. Специално внимание е обърнато на стабилността, скоростта на интерфейса, обема на рекламите и цялостното потребителско изживяване.

8-мо място – VIDAA (Hisense)

Едно от предимствата на тази операционна система е нейната невероятно опростена и динамична природа, но тази простота си има цена. За разлика от Google TV и други операционни системи в класацията, VIDAA има сравнително малка библиотека от приложения. Потребителите се оплакват от липсата на популярни услуги като Spotify или Stremio, както и от честото замръзване.

7-мо място – Vizio OS (старо име SmartCast)

Телевизорите Vizio са сред най-достъпните на пазара. Софтуерът обаче исторически е бил ахилесовата пета на марката.

Платформата на Vizio разчита на предаване през телефон, е нестабилна и понякога се срива след актуализации. Много клиенти препоръчват използването на външна стрийминг кутия вместо вградения софтуер.

6-то място – Samsung Tizen

Въпреки че Samsung произвежда отличен хардуер, собствената им операционна система Tizen е критикувана за забавяне, реклами и претрупан интерфейс. Това е особено забележимо при бюджетните модели. Tizen обаче се представя много по-добре на висок клас OLED телевизори.

5-то място – Fire OS / Vega OS (Amazon)

Fire OS е любима сред купувачите с ограничен бюджет от десетилетие, но сега Amazon се отказва от Android-базираната операционна система и я заменя с нова Linux-базирана система.

Новата платформа обещава по-добра производителност и по-малко реклами, но също така лишава потребителите от възможността да инсталират приложения за Android от източници на трети страни. Това ограничение може да обезкуражи напредналите собственици на телевизори.

4-то място – Google TV

Google TV е може би най-популярната операционна система за смарт телевизори. Тя е добре оптимизирана за забавление, предлага препоръки, богат избор от приложения и функции за интелигентен дом. Въпреки това, работи по-бавно на бюджетни телевизори поради по-слаб хардуер.

3-то място – Roku OS

Стабилността, простотата и високата скорост на интерфейса донесоха на Roku OS трето място. Системата е надеждна и лесна за използване, дори за тези, които не са технически грамотни, без ненужни трикове или натрапчиви реклами.

„Roku OS е Toyota Camry сред операционните системи за телевизори“, се казва в статията.

2-ро място – LG webOS

WebOS на LG е по принцип хвалена заради интуитивния си, красив интерфейс и гладката навигация, включително с Magic Remote. Потребителите оценяват бързата ѝ производителност и поддръжката на AirPlay/Chromecast, но единственото нещо, което ѝ пречи да бъде най-добрата, е претрупаният начален екран и рекламите.

1-во място – Apple tvOS

Apple не произвежда телевизори, но стрийминг устройството им Apple TV работи с Apple tvOS и предлага най-доброто потребителско изживяване сред конкурентите си.

Потребителите хвалят максималната бързина на реакция, липсата на реклами и добре проектирания интерфейс. Новите функции (подробна информация за филма, подобрен звук и автоматични субтитри) допълнително повишават привлекателността на операционната система.

