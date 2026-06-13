Най-добрите и най-лошите операционни системи за смарт телевизори
Списъкът включва както собствени платформи от големи производители, така и универсални решения
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Списъкът включва както собствени платформи от големи производители, така и универсални решения
Всички електронни услуги на НАП от 17 февруари ще са достъпни само чрез актуализирани интернет браузъри и операционни системи