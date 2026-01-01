ВВС на САЩ: Ще пазим Зона 51 от атаки
Над 1 млн. души се готвят да атакуват Зона 51, където се спекулира, че се държат извънземни
Следете всички новини, анализи и коментари за Зона 51. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 1 млн. души се готвят да атакуват Зона 51, където се спекулира, че се държат извънземни
Военната база "Зона 51" отдавна е свързана с теории за конспирация с извънземни
Очевидци са заснели транспортирането на НЛО до свръхсекретната американска база Зона 51, твърди "Дейли мирър". Клипът с мистериозните кадри е гледан н...
Свръхсекретният полигон е най-пазеното място на планетата
Вашингтон. Секретната Зона 51, за която се носят всякакви легенди, наистина съществува, разкри ЦРУ, като извади наяве секретни документи от времето на...