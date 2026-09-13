Зико с изненадващ ход, реши да подкрепи ГЕРБ
Жандармерия и полиция охраняват сградата на общинския съвет
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Жандармерия и полиция охраняват сградата на общинския съвет
Здравко Димитров добави, че лоша дума за Бойко Борисов няма да каже
Грешката е моя, че когато се правиха листи, аз не сложих мои хора, казва кметът на Пловдив
Искането на оставката ми дойде ми като гръм от ясно небе, каза кметът на Пловдив
Здравко Димитров обявява действията си
Бившият премиер си харесал нов градоначалник
Той счупи кост на лявото рамо, броени дни след като беше изписан от COVID-отделението
Възстановявам се, но по препоръка на лекарите оставам на домашно лечение
Причината е новата минимална заплата, която от януари е 610 лв.
Зико търси пари за 12 големи инфраструктурни проекта, които коренно ще преобразят града под тепетата
Парите са за покриване на щетите от тежкото наследство, оставено от Иван Тотев
Пловдивският митрополит Николай даде благословията си на кандидатите на ГЕРБ
Двамата местни управници не коментират или не знаят на каква тема ще е разговорът
Юристката Савина Петкова стана първата жена, оглавила местния парламент Иван Тотев отново е кмет на Пловдив, а Здравко Димитров пак е областен управи...
Пловдивчани искат Реформаторският блок, ГЕРБ и другите десноцентристки партии да сформират стабилно и най-вече почтено и отворено към хората управлени...
Изберете си ваш общински съветник в листа номер 19 "Да решаваме заедно" и гласувайте преференциално за него. Това заяви кандидатът за кмет на Пловдив...
Бившият областен координатор на ГЕРБ за Пловдив област Здравко Димитров е изненадата на местния вот под тепетата. Депутатът влезе в кметската битка ка...
Зико разцепи реформаторите. На дългоочакваното заседание на десните в Пловдив, на което трябваше да решат кого да подкрепят на местните избори или да...