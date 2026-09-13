Жребчево - потопената памет на три села
Църквата в село Запалня „Св. Иван Рилски“ е единственото доказателство от 1959 г. насам
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Църквата в село Запалня „Св. Иван Рилски“ е единственото доказателство от 1959 г. насам
Храмът "Св. Иван Рилски" е бил под вода още от 1965 година
Водата идва от яз. "Конпринка" и ще се движи и в посока Сливен
326 милиона кубически метра вода е наличността в момента на язовир "Жребчево". Това съобщи пред "Стандарт" Пламен Иванов, директор на "Напоителни сист...
Сливен. От неделя сутринта е спряно изпускането на вода от язовир "Жребчево". На този етап можем да си го позволим, още повече, че обстановката по пор...
Сливен. От 8 часа на 16 декември, вторник, намаляме водата, която изпускаме контролирано от язовир "Жребчево" с 30 кубика. Това съобщи пред "Стандарт"...
Сливен. МОСВ е отказало изпускането на исканото от „Напоителни системи – Сливен" количество вода от яз. Жребчево през октомври, съобщиха от дружествот...