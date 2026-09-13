1900 загинали по време на конференцията за Сирия
Женева/Дамаск. Близо1900 души са убити в Сирия от началото на мирната конференция в Женева, предаде AFP. Най-малко 498 от убитите са цивилни. От тях...
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Женева/Дамаск. Близо1900 души са убити в Сирия от началото на мирната конференция в Женева, предаде AFP. Най-малко 498 от убитите са цивилни. От тях...
Женева. Двете делегации от Сирия се споразумяха в Женева т. нар. Женевско комюнике, договорено от световните сили през юни 2012 г., да бъде ползвано з...
Напредъкът е нищожен, днес започват сериозните разговори
Женева. Правителствена делегация на Сирия заплаши да напусне мирните преговори в Женева, ако не започнат "сериозни" разговори, предаде Би Би Си. Мини...
Женева. "Не можем априори да наричаме Башар Асад "престъпник", заяви в интервю за Си Ен Ен руският премиер Дмитрий Медведев. "Асад е действащ държаве...
Монтрьо. Днес в Швейцария започва международната мирна конференция за Сирия, която цели да намери политическо решение на 3-годишния сирийски конфликт,...
Иран няма да участва в мирните преговори за Сирия в Швеция, които ще се проведат тази седмица. Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун оттегли поканата...
Кайро. Опозиционна група на Сирийската национална коалиция ще присъства на дълго отлаганите преговори Женева 2 през януари, насочени към прекратяване...
Дамаск. Сирийските власти ще присъстват на планираните преговори през януари, насочени към решаването на гражданска война в страната, но също така щ...
Дамаск. Командирът на бунтовническата Свободна сирийска армия (FSA ) съобщи във вторник, че неговата група няма да се присъедини към планираната мир...