Всичко за Жан-Клод Юнкер

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Европа няма да се разпадне

Европа няма да се разпадне

Планът за инвестиции трябва да има двойни средства от 630 млрд до 2022 г. Жан-Клод Юнкер,председател на ЕК Съществуването на ЕС не е поставено под р...

14 септември | 20:50
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