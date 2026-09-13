На охлюви и сирене: Борис и Юнкер обсъдиха Брекзит
Великобритания ще отхвърли всяко предложение за забавяне на Брекзит след 31 октомври
Следете всички новини, анализи и коментари за Жан-Клод Юнкер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Великобритания ще отхвърли всяко предложение за забавяне на Брекзит след 31 октомври
Преди среща Юнкер здраво прегърна германката, потупа я по гърба и я целуна два пъти
Границата ще остане отворена, докато Лондон не реши да сложи бариера
Всичко, което искаме, е яснота за нашите бъдещи отношения, каза председателят на ЕК
Ще останем приятели до края на света и дори един ден след това, каза Туск
Европейският съюз няма да тръгва „на война" или да търси отмъщение срещу Великобритания в преговорите за излизането ѝ от блока, но Лондон не може да б...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ми изпрати писмо, в което ме уверява, че механизмът за наблюдение над нашата страна ще отпадне до...
Премиерът Бойко Борисов е получил в петък вчера писмо от председателя на Европейската комисия, с което Жан-Клод Юнкер го информира за резултатите от р...
Тази седмица се очаква да бъдат подписани грантовите споразумения по отпуснатите 108 милиона евро от ЕС за овладяване на миграционния натиск по границ...
Планът за инвестиции трябва да има двойни средства от 630 млрд до 2022 г. Жан-Клод Юнкер,председател на ЕК Съществуването на ЕС не е поставено под р...
„Г-н Юнкер, Вие имате трудната задачада да председателствате ЕК във времена, в които немислимото става реалност. Брекзит, както и липсата на солидарно...
Бъдещето на Европейския съюз не е поставено на риск заради решението на Великобритания да напусне блока. Това каза председателят на Европейската комис...
Очаква се още през октомври България да получи допълнителна помощ за опазване на външната граница на ЕС. Това каза председателят на Европейската комис...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обещава да подкрепи подсилването на помощта на ЕС за охраната на българските граници. Ангажиментъ...
Европейската комисия е съгласна в газовия хъб "Балкан" да постъпва и природен газ от Русия по планираните от Москва нови маршрути в региона. Това потв...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призна в интервю, че поддържа „черно тефтерче", в което записва имената на всички хора, които са...
Лидерите от ASEM почетоха с минута мълчание жертвите на терора в Ница България ще продължи да провежда балансирана външна политика и да се утвърждава...
Да не се орязват парите за младите хора в Европа и да се търсят начини за гарантиране на тяхната заетост. За това призова председателят на ПЕС и наш е...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер остро разкритикува политиците Найджъл Фараж и Борис Джонсън, наричайки ги "тъжни герои" на Brexit...
Преговори с Великобритания ще има само след молбата за напускане на ЕС, каза председателят на ЕК Лидерът на британските националисти Найджъл Фараж от...