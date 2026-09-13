Управляващите искат саморазпускане на ВСС
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов настоя за саморазпускане на Висшия съдебен съвет (ВСС) на пресконференция след извънредната среща в кабине...
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Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов настоя за саморазпускане на Висшия съдебен съвет (ВСС) на пресконференция след извънредната среща в кабине...
Нищо не налага сериозна промяна на коалиционното споразумение, подписано преди 1 година, смята председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Ц...
Ще се обадя и ще обясня фактите на г-н Борисов. Това каза Найден Зеленогорски от РБ пред бТВ след като премиерът Бойко Борисов се възмути на изказване...
Междувременно Москов обяви: "Ваше превъзходителство, Плевен падна"Битката за Плевен между ГЕРБ и Реформаторския блок се ожесточава. Зам.-председателят...
В следващите 15 години усилията на правителствата да се насочат към обезлюдяващите се региони, призова Зеленогорски. Трябва радикална промяна на реги...
След отхвърлянето на законопроекта за антикорупцията, станал известен като "Закона на Кунева", от ДБГ реагираха изключително остро. В отворено писмо т...
Необходимият дълг, за да бъде страната стабилна финансово, не е 16, а 19 милиарда лева. Заради идеята да се оптимизират разходите и да се повиши събир...
София. Найден Зеленогорски е една от номинациите за лидер на "Движение България на гражданите", съобщиха от партията Меглена Кунева пред "Стандарт". Б...
Плевен. България на гражданите и БСП скочиха дружно срещу използване на общинския социален патронаж за агитация от ГЕРБ. Подадени бяха жалби в РИК за...