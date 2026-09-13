Дават до 5 учебни дни за екскурзии и зелено училище
МОН предлага промени в 5 наредби за средното образование
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МОН предлага промени в 5 наредби за средното образование
Четири деца с повръщане са били приети в спешното отделение след „Зелено училище" край Велико Търново снощи, съобщи директорът на регионалната РЗИ д-р...
Благоевград. Руски туроператори насочват деца за зелено училище към Симитли. Рафтинг центърът край града бе домакин за една седмица на лагер за седмок...
Банско. Родителите на всички 12 деца, които се натровиха по време на зелено училище в Банско, са ги взели от болницата в Разлог привечер в неделя. „М...
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